Сына бывшего главы правительства Дагестана подозревают в убийстве девушки

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Василий Заика
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По версии следствия, Муртузали Меджидов в 2018 году избил и вытолкнул из окна общежития студентку МГИМО.

Сына бывшего главы правительства Дагестана подозревают в убийстве девушки

Фото: Instagram @baisafatomiris

Сына бывшего главы правительства Республики Дагестан Муртузали Меджидова подозревают в убийстве девушки. По данным 5-tv.ru, 28 июля молодого человека задержали в Москве на Фрунзенской набережной. Следователи полагают, что он избил студентку МГИМО Томирис Байсафа и вытолкнул ее из окна четвертого этажа общежития на проспекте Вернадского.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Пострадавшая была госпитализирована с множественными переломами. Спустя несколько недель девушка скончалась в больнице.

Расследование дела о гибели студентки изначально велось в рамках статьи «Доведение до самоубийства». Позднее следователями было принято решение о переквалификации на более тяжкую статью — «Убийство». В тот момент в причастности к произошедшему подозревали одного из студентов. В последствии эта версия не нашла подтверждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пособников террористов ИГ* из Таджикистана задержали в Петербурге.

* — запрещенная на территории РФ организация

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