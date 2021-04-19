Могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями? На сложные вопросы о дружбе отвечает психолог

Правда ли, что дружба длится семь лет? Могут ли мужчина и женщина быть друзьями? В чем секрет крепкого броманса? Нормально ли, когда женщина дружит только с мужчинами? Психолог Павел Жавнеров ответил на самые популярные вопросы о дружбе.

Павел Жавнеров

Психолог

Зачем человеку друзья?

Люди дружат из-за того, что вместе проводя время, общаясь, взаимодействуя, они получают от этого взаимодействия удовольствие. Сам факт общения и взаимодействия с этими людьми повышает уровень радости и счастья в жизни. Собственно, для этого люди и дружат. Без этого их жизнь была бы потенциально несчастнее, хуже, поэтому они выбирают взаимодействовать с людьми, общаться, дружить, встречаться.

Сколько друзей человеку надо для счастья?

Здесь, на самом деле, нет какой-то формулы. Здесь скорее все упирается во время. Есть люди, которые сами по себе очень дружелюбны, у них достаточно много друзей. Они распределяют свое время между ними. Есть люди, у которых всего лишь двое-трое друзей, между которыми они распределяют все свое время. Они как бы основу делают. Но в большинстве случаев это, наверно, один-два друга, потому что человеку достаточно сложно много времени тратить на взаимодействие с людьми.

Количество друзей зависит от количества свободного времени у человека. Фото: www.globallookpres.com

А любая дружба — это как любые отношения, они требуют постоянной поддержки. Людям нужно проявлять внимание друг к другу, чтобы поддерживать между собой дружбу. Здесь не вопрос, сколько ему надо. Может, человеку хватит и одного друга. Скорее, вопрос, сколько у него есть времени и скольким людям он готов это внимание уделять.

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

Когда мы говорим о дружбе между мужчиной и женщиной, то она, конечно, возможна. Вопрос только в том, что дружба между мужчиной и женщиной никуда не переходит. Грубо говоря, мужчина с мужчиной, когда дружат, они либо остаются друзьями, либо переходят на уровень просто знакомых и старых друзей, с которыми редко общаются.

В случае мужчины и женщины, их дружба, как вид отношений, способен перейти в другой вид отношений. Например, в плане встреч или семейных отношений или перейти на уровень противоположный, [например] злейшие враги, недруги и так далее.

Дружба между мужчиной и женщиной она временно возможна, но она маловероятна в долгосрочной перспективе, потому что отношения все равно во что-то перейдут.

Дело в том, что спектр совместных дел у мужчины и женщины шире, чем у двух гетересексуальных молодых людей. В какой-то момент женщина и мужчина пресыщаются просто общением и у них вполне может возникнуть желание попробовать вынести эти отношения на новый уровень. Однако в обратную сторону этот процесс не работает, поэтому либо на этом дружба заканчивается, либо становится чем-то другим.

Нормально ли, когда мужчина дружит только с женщинами, а женщина только с мужчинами?

Тут нет какого-либо термина, которым можно было бы назвать мужчину, дружащего только с женщинами и женщину, которая дружит только с мужчинами. Но в конечном итоге это определенная категория мужчин и категория женщин. Проблема не в том, что человек сделал такой выбор, то есть женщина проснулась однажды утром и сказала «Я хочу дружить только с мужчинами». Нет, так не происходит. Дело в том, что ее попытка взаимодействия с женщинами, дружить с ними, проводить с ними время, не доставляет такого удовольствия, как проводить время с мужчинами, общаться с ними, участвовать в их мероприятиях, находиться в их обществе.

Выбор друга во многом определяется на подсознательном уровне. Подобно тому, как мы выбираем мороженое, любимый цвет. Однако в случае с женщиной, которая дружит только с мужчиной, речь идет не о каких-то ее качествах, а о чертах характера. Нередко это своего рода пацанка, которой нравится смотреть футбол и пить пиво.

«Пацанкам» чаще всего интереснее проводить время с парнями, чем с девушками. Фото: www.globallookpress.com

Важно понимать, что в таких отношениях исключена интимная подоплека. Пацанкам действительно нравится то, чем обычно интересуются мужчины. Имея в друзьях преимущественно мужчин, они не пытаются им понравиться. Девушка, которая заинтересована в близких отношениях с парнем, не получит их от друга. С другом они будут куда более откровенны, рассказывая о своих неудачах и поддерживая друг друга.

В чем секрет крепкой дружбы?

Нет как такового понятия «крепкая дружба». Есть ценности людей, которые их сплочают. Если ценности у людей сохраняются со временем, то соответственно у них дружба сохраняется. Даже если люди тратят немного времени на то, чтобы поддерживать отношения. Но если люди меняются, если их поведение меняется, то (а в дружбе каждый получает удовольствие) эта дружба обречена. Здесь нет секрета успеха, есть просто ценности.

Если человек поддерживает дружбу на таком уровне, чтобы тот, с кем ты дружишь, получал удовольствие от твоей с ним дружбы, тогда дружба останется. Но только в том случае, если ты сам получаешь удовольствие от этой дружбы.

Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?

На самом деле, нет настоящей дружбы или выгоды, это все есть дружба. Это может называться по-разному в зависимости от того, как это называют люди. По сути, любая дружба — это определенный вид взаимоотношений между людьми.

Иногда тебе говорят, что этот человек — энергетический вампир, но человек продолжает дружить с ним дальше. Почему? Дело как раз в том, что он получает удовольствие от этих взаимоотношений. Просто в них есть что-то негативное и что-то позитивное. Если мы это складываем, то есть пытаемся понять разницу. Чего больше в этих отношениях? Позитива или же негатива? Выходит, что позитива все равно больше в этих отношениях. Человек продолжает эти отношения поддерживать. Если же негатива в них становится гораздо больше, чем позитива, то эти отношения он пытается покинуть, пытается из них выйти.

Дружба, даже из корысти, тоже вид взаимоотнрошений. Фото: globallookpres.com @ Mike Watson Images Limited

Если же мы говорим о том, как отличить человека, который манипулирует тобой от человека, который с тобой дружит по-настоящему, то это можно путем времени проверить. То есть если человек, проводя с тобой продолжительное время, встречается с тобой, разговаривает, значит, человек от взаимоотношений с тобой получает удовольствие. Значит, у вас с ним дружба. Если же человек с тобой мил и весел какими-то кусочками, в моменты, когда ему что-то надо, то это просто манипуляция. Залогом дружбы является времяпрепровождение, то есть сколько времени этот человек тратит на взаимодействие со мной. Это могут быть созвоны, встречи, походы, соцсети, гости.

Почему дружба прекращается?

Это связано с тем, что люди уже не способны получать удовольствие от этих взаимоотношений. В большинстве случаев люди вырастают, их мировоззрение меняется, обстоятельства жизненные меняются. Бывает, что люди уезжают далеко. Если раньше они время вместе проводили, то теперь созвоны. Они от этого ничего не получают.

Постепенно, из-за отсутствия удовольствия от этих взаимодействий друг с другом люди просто перестают дружить. Сама дружба — это попытка получать удовольствие от времяпрепровождения. Если этого не происходит, дружба распадается.

Прекращается даже многолетняя дружба. Фото: www.globallookpress.com © Uwe Anspach

Люди могут перестать получать удовольствие от того, от чего раньше получали удовольствие. Человек — байкер, у него мотоцикл, это все а другой это перерос. Стал заниматься семьей, у него другой образ жизни, другие ценности. Теперь у них ценности не совпадают. Когда они взаимодействуют вместе, они уже от этого общения удовольствия не получают.

В конечном итоге жизнь людей меняется, их времяпрепровождение меняется. Как только одна какая-то сторона перестает получать удовольствие от этого времяпрепровождения, все, дружба на этом заканчивается.

Правда ли, что человек в состоянии поддерживать дружбу семь лет, а дальше обзаводится новыми связями?

Семь лет — достаточно большой срок, чтобы у человека в жизни что-то поменялось. Например, его мировоззрение, его окружение, его обстоятельства, его семейный статус. Здесь нельзя судить именно о годах, но можно судить о том, что любые перемены в жизни человека неминуемо приведут к тому, что у него могу поменяться и друзья, и его образ жизни.

Если у какого-то человека уйма вредных привычек, а потом у него находят какие-то проблемы со здоровьем, его сажают на диету и говорят убрать все вредные привычки, он начинает заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Все. В этот самый момент он потерял всех друзей, которые не ведут такой образ жизни, потому что ему уже нет смысла сидеть с ними в барах, а им соответственно нет смысла бегать с ними по лесу по утрам. Люди перестают взаимодействовать. Здесь мы говорим не о сроке, но о переменах, потому что бывает, что люди всю жизнь дружат. Их жизни меняются, просто ценности остаются изначальные, фундаментальные, на основе которых люди, собственно, и стали дружить. Если эти ценности не поменялись, то дружба может прожить всю жизнь.

Возможна ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружат, а другой просто принимает это дружбу?

Да, это связано с тем, что человек не получает достаточно большого удовольствия. Когда человек дорожит дружбой? Когда он четко понимает, что, если у него не будет этих взаимоотношений, его жизнь явно станет хуже.

Предположим, у человека есть три друга. С одним он чаще проводит время, ему веселее, интереснее, он дорожит этими отношениями. Со вторым другом он общается от случая к случаю, они средне проводят время, более однообразно и соответственно он меньше дорожит этими отношениями.

Односторонняя дружба — проблема того, кто в ней заинтересован. Фото: globallookpres.com © M. Baumann

И третьи взаимоотношения, где человек все время хочет с ним встретиться, хочет с ним время провести, но сам человек не такой интересный. Приходится, когда ты с ним встретился, самому себя развлекать. Не такое удовольствие он получает от этих встреч. Он, конечно, не дорожит такими отношениями и больше дорожит ими вторая сторона, которая и стремиться чаще взаимодействовать, встречаться. Это проблема второй стороны.

Если я больше заинтересован в дружбе, чем мой друг, это значит, что я больше от этой дружбе удовольствия получаю, чем он. Если же я сделаю так, что мой друг будет получать гораздо больше удовольствия от нашей с ним дружбы, то он автоматически начнет этой дружбой гораздо больше дорожить.