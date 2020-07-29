Катер с десятью пассажирами перевернулся у берегов Анапы

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Алиса Старжевская
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По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Катер с десятью пассажирами перевернулся у берегов Анапы

Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Пассажирский катер опрокинулся в прибрежной зоне Анапы. Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, на борту судна было десять человек, в том числе четыре ребенка.

По предварительным данным, катер «Касатка-1» нарушил скоростной режим, а также траекторию маневра, что и привело к катастрофе: в 500 метрах от берега судно опрокинулось. Все пассажиры выпали за борт, никто из них не пострадал.

После соответствующей проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой статьи 238 УК: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи продолжают сбор доказательной базы и проводят расследование преступления.

Ранее 5-tv.ru показывал, как спасали экипаж БРДМ-2, который во время патриотической акции затонул в Керченском проливе.

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