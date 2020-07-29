ЦИК планирует провести онлайн-голосование на допвыбрах в Госдуму в Курской и Ярославской областях

ЦИК начал прием заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах в сентябре по месту нахождения через систему «Мобильный избиратель» или онлайн. Электронная форма распространяется в этот раз на два региона — Курскую и Ярославскую области, где пройдут довыборы депутатов Госдумы.

Элла Памфилова также сообщила, что в 13 регионах завершается прием подачи документов на регистрацию кандидатов на выборы высших должностных лиц. Всего выдвинуто 147 представителей от 24 политических партий.

«Сейчас мы ведем мониторинг процедуры проверки подписей нижестоящих избирательных комиссий. Готовы вмешаться, если будут выявлены какие-то нарушения с их стороны. Еще раз предупреждаю: надеюсь, что все наши комиссии подойдут очень тщательно к этому вопросу, благожелательно к кандидатам, не то что не допустят каких-то препятствий, а наоборот — помогут кандидатам», — сказала глава ЦИК РФ.

На выборах в Заксобрания регионов выдвинуто свыше семи с половиной тысяч кандидатов. Прием документов завершается в пяти субъектах.