Работающий на водороде гоночный болид прошел тест-драйв в Петербурге
Чудо техники своими руками собрали студенты автодорожного факультета одного из городских университетов.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru
В Петербурге проходит испытания гоночный болид, работающий на водороде. Его своими руками собрали студенты автодорожного факультета госуниверситета.
За тест-драйвом чуда техники наблюдал корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.
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