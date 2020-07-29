Работающий на водороде гоночный болид прошел тест-драйв в Петербурге

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Чудо техники своими руками собрали студенты автодорожного факультета одного из городских университетов.

Работающий на водороде гоночный болид прошел тест-драйв в Петербурге

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru

В Петербурге проходит испытания гоночный болид, работающий на водороде. Его своими руками собрали студенты автодорожного факультета госуниверситета.

За тест-драйвом чуда техники наблюдал корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.

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