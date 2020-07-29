В районной администрации Петербурга назвали провокацией очередное граффити с Бродским

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 38

Чиновница пояснила, что автор изображения даже не пытался согласовать свою работу с властями Северной столицы.

Фото, видео: Instagram @oleg_neelo, 5-tv.ru

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга прокомментировали закрашивание очередного граффити на многострадальной стене школы напротив дома Мурузи. На этот раз жертвой в борьбе коммунальщиков и художников пало изображение сразу двух знаменитостей: Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого.

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова объяснила 5-tv.ru, почему граффити просуществовало на стене буквально пару часов. По ее словам, все вновь уперлось в нежелание художников согласовывать свое творчество с городскими властями.

«Балансодержатель обязан содержать свои элементы, а фасад относится к элементам благоустройства, в надлежащем состоянии. Если нанесение рисунка согласовано, естественно, это остается. У нас есть прекрасные примеры, в том числе, в Центральном районе, которые ни в коем случае не закрашиваются, все пользуются этим достоянием. <…> Если это выходит за рамки правового поля, балансодержатель, в данном случае это школа, несет административную ответственность за содержание фасада в ненадлежащем виде. Поэтому мы, как орган власти, учреждение обязаны данные рисунки, если они не прошли в установленном в законе порядке согласование, их закрашивать, устранять и приводить фасад в первоначальный вид», — сказала Федорова.

Поскольку это уже не первый раз, когда местные художники стараются увековечить память о поэте на стене на улице Пестеля без согласования, чиновница заподозрила автора в провокации. Только недавно, в канун юбилея Бродского, весь город наблюдал эпопею вокруг граффити с его портретом, но почему-то к июлю никто не подал заявки на согласование, подчеркнула Федорова.

«Я насколько знаю, автор, который, в том числе и в этот раз, нанес рисунок, прекрасно знал, каким образом надо согласовывать. За это время, с мая, никто к нам не обратился — ни в администрацию, ни в администрацию школы, чтобы согласовать нахождение рисунка на стене. Поэтому здесь больше рассматривается как какая-то, не знаю, провокация по отношению к учреждению, нежели чем возможность и желание проявить свои творческие способности. Не надо забывать, что мы находимся в центре Санкт-Петербурга, в исторической части, у нас большая часть зданий содержится под охраной. Мы обязаны все вместе сохранять исторический культурный облик. Поэтому хотелось бы, чтобы все, кто имеет желание сделать наш город лучше, делали это в рамках правового поля», — заключила Федорова.

Граффити с портретом Бродского, нанесенное в честь дня рождения поэта, 24 мая, просуществовало недолго. Зато после того, как его замазали штукатуркой, горожане восприняли это как личную драму. К месту несли цветы, читали у стены стихи поэта, а на месте граффити писали посвящения — и талантливому ленинградцу, и коммунальным службам города. 5-tv.ru разбирался, чего же было больше в этой истории — любви к прекрасному или личного пиара художника.

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