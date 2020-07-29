Видео: Мужчина насмерть искромсал жену ножом на глазах маленьких детей в Челябинской области (18+)

Зверское убийство совершил мужчина в Челябинской области. Как стало известно 5-tv.ru, на повороте возле деревни Алексеевская рядом с городом Сатка в Челябинской области он остановил машину, и пока их маленькие дети сидели в салоне, забил жену до смерти ножом на обочине. Причиной конфликта между супругами стала ревность.

Во время совершения преступления мужчину заметил случайный очевидец. Он снял финал процесса на видео.

По предварительным данным, мужчина сдался сразу правоохранителям. Он уже признал вину. Дети будут переданы бабушке по линии убитой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию.