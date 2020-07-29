Стали известны подробности зверского убийства мужчиной жены под Челябинском

В Следственном комитете РФ по Челябинской области сообщили детали жестокого убийства мужчиной жены на глазах у маленьких детей. По предварительным данным, причиной трагедии стала бытовая ссора между супругами. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области, полковник юстиции Владимир Шишков.

«Сегодня в дневное время на подъезде к деревне Алексеевская Саткинского района было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Мужчина задержан в настоящее время в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом Д части 2 статьи 105 УК РФ — „Убийство с особой жестокостью“. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Детей передали представителю потерпевшей, то есть матери погибшей. Мотив — бытовая ссора», — сообщил представитель СКР.

Зверская расправа мужчины над женой случилась прямо на дороге. Случайным свидетелем финала этой жуткой сцены стал прохожий. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места преступления.