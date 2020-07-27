Спустя почти год после болезненного разрыва с супругой солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов решился на новые отношения. Причем избранницей 50-летнего артиста стала не ровесница, а девушка на несколько десятков лет моложе его.

О новом романе Григорьева-Апполонова стало известно после выхода в эфир фильма-исповеди на «МУЗ-ТВ», приуроченного к юбилею артиста. Подробнее об избраннице Андрея рассказал его продюсер Игорь Матвиенко, а также экс-супруга Марина Зубкова.

«Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме!» — отметил продюсер певца.

В то же время его бывшая возлюбленная заметила, что новая барышня — ее полная противоположность.

«Брюнетка. Я даже сказала: „Слушай, ну познакомь, я тебе подскажу, что как правильно сделать“», — внезапно призналась Марина.

Комментируя ситуацию, Андрей заверил, что не видит ничего плохого в большой разнице в возрасте. Напротив, он даже «дико завидовал» другу, который после 30 лет брака нашел в себе силы развестись и заново расписаться, но уже с молодой и прекрасной особой. Певец не скрывает: он искренне надеется, что и он с новой пассией вскоре дойдет до ЗАГСа.

«Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полет ему дико завидовал, поэтому да, я тоже, конечно, хочу. Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро. Вариантов много», — подытожил артист.

Instagram @apollonov_ag

От союза с Мариной у рыжего из «Иванушек» осталось двое детей — Иван и Артемий. Сегодня наследникам 15 и 11 лет соответственно. Брак супругов дал трещину, когда возлюбленная познакомилась с баскетболистом Андреем Зубковым. Марина так сильно влюбилась, что не могла обманывать Андрея и решила подать на развод.

По признанию самого артиста, он до последнего надеялся сохранить семью, однако супруга решила иначе. Официально брак селебрити был расторгнут в сентябре 2019 года. Вскоре после ухода от мужа, Марина родила новому избраннику сына Александра.

Ранее 5-tv.ru показал мега-сексуальное фото бывшей возлюбленной рыжего из «Иванушек», снявшейся абсолютно голой.