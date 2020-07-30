Нужна ли новая школьная форма? За и против

Набор первоклассника в этом году обойдется родителям в 712 рублей. Средний чек представили финансовые аналитики. Они положили в портфель стандартный набор ручек, карандашей и тетрадей; пенал и альбом для рисования. Посчитали и дневник, хотя многие школы уже пользуются электронными.

Добавьте к этому стоимость самого ранца или рюкзака — средняя цена полторы тысячи. Ну и, разумеется — школьную форму. Всего же, согласно соцопросам, российская семья готова потратить на сборы своего первоклассника около 27 тысяч рублей. В эту сумму входят и гаджеты, без которых современному школьнику никуда. И почти все родители отмечают: из-за пандемии они пока даже не приступали к покупкам.

Тем временем Минпромторг готовит настоящую революцию на рынке школьной формы. Взрослые решили избавить детей от строгих костюмов и неудобной обуви. Дизайнерам поручено разработать модели, в который приятно и учиться и отдыхать. Андрей Захаров присмотрелся и приценился.

Качество нормальное, что бывает не всегда!

Мать двоих детей знает, чего стоит собрать в школу ребенка. Проблема старшей дочери Алены из Москвы — платья. Ей их даже на полгода не хватает.

«Платьям предпочитаю сарафаны, потому что качество производителей желает быть лучше. В процессе носки комплект может сесть», — рассказывает мама школьницы.

У ответственных и опытных родителей свои секреты подбора одежды для учеников, но даже они признаются: погоня за качеством — это всегда время! И трать его придется еще больше. Согласно проекту национального стандарта, носить в школу можно будет популярную у подростков одежду. Одних толстовок целых четыре вида.

У толстовки непременно есть капюшон и молния посередине, худи практически то же самое только без застежек. У свитшота нет ни карманов ни капюшона. Добавьте к нему молнию манжеты и воротник и получится бомбер. Но какими бы терминами это все не называлось главное чтобы никакой асоциальной символики и незаконной пропаганды.

Это снаружи, к тому что внутри требований еще больше. Ткань как минимум должна дышать, впитывать и удерживать влагу и не садиться после стирки. Эксперты Роскачества из года в год констатируют — больше половина одежды для детей не выдерживает никакой критики.

«Мы находили образцы которые по своим свойствам приближались к полиэтиленовым пакетам. То есть представляете — ребенок ходил в школу в полиэтиленовом скафандре», — рассказывает замруководителя Роскачества.

Компания Семена на швейном рынке Петербурга почти десять лет. За это время чего только не перепробовали, чтобы выдерживать качество своих толстовок. Закупали готовые, шили на стороне, потом начали производить сами. Но и здесь — делать больше тысячи единиц в месяц уже проблема.

«На мне толстовка у нее состав 80% хлопка и 20% синтетической ткани. Полиэстер на ощупь никак не определить. Но смещение в одну или другую сторону сразу удешевляет или удорожает, поэтому здесь опять производителям ткани могут хитрить», — рассказывает руководитель компании Семен Кибало.

Проблема в сырье. Ткани в нужных для страны объемах у нас никто не делает. Поэтому если за что-то наши производители и отвечают, то только за пошив. В крупном магазине можно попросить сертификаты, на рынке их днем с огнем не сыщешь. Зато можно сэкономить. При таком тяжелом выборе одна толстовка против пиджака и рубашек — вроде бы выход из ситуации. Ведь речь не только о финансовом комфорте.

«Главное, чтобы тебе было удобно усваивать знания. Я думаю, наши школьники не исключение!» — считает детский психолог Оксана Защиринская.

А вот у историков моды на худи и бомберы куда более скептический взгляд.

«И в царские времена и лицеисты, все они имели свою форму. Зачем от этого надо отказываться и давать волю? Я не за то, чтобы давать волю. Чтобы мы посмотрели на детей и понимали, что это школьники, а не просто ребята гуляющие непонятно, как и непонятно, зачем», — говорит директор модного дома Наталья Солдатова.

Предварительный национальный стандарт вступит в силу только в ноябре. Да и то лишь рекомендательного характера. Это значит, что конкретные фасоны и сам факт ношения формы будут по-прежнему регулировать сами школы. Из своих представлений о качестве, дисциплине и прекрасном.