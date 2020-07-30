Видео: восстановленный Т-34 на собственном ходу приехал в музей

Вторую жизнь получил легендарный Т-34 - спустя 80 лет запустили двигатели боевой машины, защищавшей блокадный Ленинград зимой 1942 года.

Танк обнаружили 13 лет назад. Реставраторам пришлось восстанавливать его практически с нуля. И сегодня он на собственном ходу отправился в музей, чтобы стать одним из экспонатов уникальной исторической коллекции.