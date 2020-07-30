Видео: восстановленный Т-34 на собственном ходу приехал в музей
Когда-то эта боевая машина защищала блокадный Ленинград.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Chernykh, 5-tv.ru
Вторую жизнь получил легендарный Т-34 - спустя 80 лет запустили двигатели боевой машины, защищавшей блокадный Ленинград зимой 1942 года.
Танк обнаружили 13 лет назад. Реставраторам пришлось восстанавливать его практически с нуля. И сегодня он на собственном ходу отправился в музей, чтобы стать одним из экспонатов уникальной исторической коллекции.
Читайте также
88%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?