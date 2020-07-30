«Один скелет»: Гагарина в купальнике напугала фанатов «анорексичной» фигурой

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Алиса Старжевская
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Многомиллионные поклонники звезды умоляют ее начать есть.

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина навела панику среди своих подписчиков, ставших свидетелями нового снимка певицы. На фото 33-летняя звезда позирует в бикини синего цвета около футбольных ворот на фоне зеленого газона и голубого неба.

«Хороший сегодня день. Теплый! Пользуюсь моментом, а то скоро, говорят, снова прохладно», — написала певица.

Многочисленных подписчиков Гагариной, количество которых перевалило за восемь миллионов, больше всего привлекла фигура артистки. Точнее, ее почти «анорексичная» худоба. Многие посчитали, что девушка перестала есть, чем доводит себя практически до  состояния дистрофии.

«Поль, моргни один раз, если тебя не кормят»;

«Просто один скелет»;

«Еще один шаг — и анорексия»;

«Такая красивая, но зачем до дистрофии себя доводить?» — отреагировали пользователи.

Instagram @gagara1987

Не все оказались согласны с мнением критиков. Доброжелатели Гагариной заверили, что ее фигура ни коим образом не является отклонением от нормы.

«Просто шикарна»;

«Ух! Стройняшка!»;

«Прекрасная спортивная форма», — написали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марии Максаковой пришлось сильно похудеть ради нового клипа.

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