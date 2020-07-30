Овдовевшая блогер Диденко предупредила об опасности коктейлей с сухим льдом

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Алиса Старжевская
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Девушка, потерявшая мужа на смертельной вечеринке с сухим льдом, рассказала, чем чревато незнание правил безопасности в обращении с веществом.

Фото, видео: Instagram @didenko.katerina

Аптечный ревизорро Екатерина Диденко, которая в феврале потеряла своего мужа на смертельной вечеринке с сухим льдом, рассказала, какую опасность таят в себе коктейли, содержащие данное вещество.

На своей странице в Instagram девушка выложила ролик с мохито, которое она приобрела в парке. По ее словам, дымящийся напиток содержит сухой лед. Если человек проглотит один кусочек этого вещества, он неминуемо получит ожог внутренних органов, предупредила блогерша. Чтобы этого не произошло, посоветовала она, необходимо подождать пока лед полностью не растворится.

Диденко добавила, что сами изготовители подобных коктейлей не предупреждают об опасности, которую они в себе таят. Она поделилась, что из-за незнания и отсутствия информации потеряла своего мужа и двух друзей, которые прыгнули в бассейн, начиненный сухим льдом и погибли.

«Как бы тяжело мне ни было, я буду говорить об опасности, чтобы хотя бы уберечь вас. Правила пишутся кровью», — написала Диденко в сторис.

Instagram @didenko.katerina

Трагедия с участием блогерши Екатерины Диденко, ее мужа и друзей произошла в конце февраля в одном из банных комплексов Москвы. В разгар вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Супруг и двое друзей Диденко нырнули в бассейн, в результате чего умерли от химической реакции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Диденко рассказала о том, как ее травили в детстве.

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