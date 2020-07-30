Приморские экологи призывают не кормить косаток и белух — бывших узников «китовой тюрьмы»
Специалисты настаивают, что освобожденные животные должны научиться самостоятельно добывать себе пищу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Экологи призвали жителей Приморья не кормить косаток и белух, приплывающих к берегу. Ученые заявляют — животные, охотно контактирующие с людьми — это бывшие узники печально известной «китовой тюрьмы». После долгого заточения морские животные привыкли к людям и даже оказавшись на свободе часто подплывают к лодкам, позволяют гладить себя и с удовольствием берут корм.
«Пожалуйста, не обижайте их. Общайтесь с ними, но не надо пытаться их кормить. И всегда надо пытаться снижать скорость движения лодки, если поблизости есть любое китообразное, косатка, белуха или кто-либо еще», — рассказал председатель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.
Экологи отмечают, животные должны научиться добывать себе пищу самостоятельно. 11 косаток и 90 белух длительное время содержались в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. После долгого расследования в конце 2019 года животных выпустили в Охотское и Японское моря.
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