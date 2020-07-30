Видео: переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

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Василий Заика
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Во время учений в Оренбургской области танкисты отработали навыки подводного вождения боевых единиц.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, Минобороны России

Журналисты аргентинского издания Clarin испытали шок от видеоролика Минобороны РФ, снятого во время учений подразделений Центрального военного округа. На полигоне в Оренбургской области танкисты отрабатывали навыки подводного вождения машин Т-72Б3.

На кадрах видно, как боевые единицы с воздуховодами с легкостью преодолевают водоем глубиной пять метров. Водители-механики ориентируются только по приборам. В момент прохождения препятствия нельзя допускать остановку танка и резких поворотов.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — цитирует аргентинских журналистов РИА Новости.

Авторы статьи подчеркнули, что благодаря структурным изменениям и новшествам последнего поколения боевая машина значительно улучшена. Журналисты сравнили российский танк Т-72Б3 с подводной лодкой и назвали «беспрецедентным смертельным оружием».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — восстановленный Т-34 на собственном ходу приехал в музей.

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