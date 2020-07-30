Видео: переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины
Во время учений в Оренбургской области танкисты отработали навыки подводного вождения боевых единиц.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, Минобороны России
Журналисты аргентинского издания Clarin испытали шок от видеоролика Минобороны РФ, снятого во время учений подразделений Центрального военного округа. На полигоне в Оренбургской области танкисты отрабатывали навыки подводного вождения машин Т-72Б3.
На кадрах видно, как боевые единицы с воздуховодами с легкостью преодолевают водоем глубиной пять метров. Водители-механики ориентируются только по приборам. В момент прохождения препятствия нельзя допускать остановку танка и резких поворотов.
«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — цитирует аргентинских журналистов РИА Новости.
Авторы статьи подчеркнули, что благодаря структурным изменениям и новшествам последнего поколения боевая машина значительно улучшена. Журналисты сравнили российский танк Т-72Б3 с подводной лодкой и назвали «беспрецедентным смертельным оружием».
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — восстановленный Т-34 на собственном ходу приехал в музей.
Читайте также
77%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?