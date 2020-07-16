Сигнал о том, что советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов мог передавать некие сведения, содержащие государственную тайну, спецслужбам Чехии поступил в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Иван Павлов.

По словам правозащитника, имя его пока остается большой загадкой.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», — пояснил Павлов.

Известно, что сегодня, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова. По словам его адвоката, заседание пройдет в закрытом режиме. Сообщается, что Иван уже доставлен в здание суда.

Обвинение в госизмене было предъявлено советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 7 июля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый мог быть завербован чешскими спецслужбами. В результате Сафронов получил задание собирать и передавать всю актуальную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, тайной деятельности на этой территории, а также на Ближнем Востоке. Предполагаемый конечный получатель сведений — США.

Учитывая вышеизложенное, в качестве меры пресечения Лефортовский суд столицы избрал для обвиняемого арест на срок до 6 сентября. В случае, если вина Сафронова будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких условиях в СИЗО содержится обвиняемый в госизмене Иван Сафронов.