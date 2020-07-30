«Опасно же!» — Полуголая Глюкоза застыла в дверном проеме вниз головой
Певица поддержала женский челлендж эффектным трюком.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Мировой женский челлендж поддержали многие российские звезды. Певица Глюкоза, очевидно, решила пойти дальше всех и восхитила подписчиков в Instagram. Цель акции — поддержка представительниц прекрасного пола и развитие хороших отношений между ними. Ее участницы — женщины разных стран, рас и возрастов — выкладывают в соцсетях черно-белые снимки с хэштегами #challengeaccepted и #womanpowerment. Сделала это и Наталья Ионова. Ее работа получалась одной из самых захватывающих.
Артистка снялась в дверном проеме вниз головой, не касаясь пола. В кадре она упирается ногами и спиной о стенки косяка. Руки Глюкозы прим этом сведены, будто в такой позе она решила помолиться или помедитировать.
Чтобы «добить» фанатов, такой необычный трюк Глюкоза выполнила с минимальным количеством одежды на себе. На певице можно увидеть лишь топ. А то, что ниже спины, отлично просматривается за счет игры света и тени. Судя по комментариям, автор поста достигла нужного эффекта.
«Мурашки по коже! Вау!»
«Наташа, это невероятно красиво!»
«Опасно же!»
«Мощное фото»;
«Боязно такое повторять», — ответили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, за что 13-летнюю дочь Глюкозы выгнали из школы.
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