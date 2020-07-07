Талантам здесь не место? За что 13-летнюю дочь Глюкозы выгнали из школы

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Виктория Андреева
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О непростом периоде в жизни подростка рассказал супруг артистки Александр Чистяков.

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

У большой популярности всегда есть побочные эффекты. Так, некоторые звезды шоу-бизнеса жалуются на отсутствие личной жизни из-за пронырливого взора журналистов, другие — регулярно становятся жертвами наговоров, а третьи — страдают от нападок хейтеров.

Старшую дочь артистки Глюкозы — Натальи Ионовой — 13-летнюю Лидию — пристыдили за «внезапно проснувшийся талант» и даже выгнали из школы, передают »Дни.ру».

Как рассказал в Instagram отец девочки Александр Чистяков, недавно подросток выпустила несколько песен и клипов под псевдонимом LIDUS. Следуя примеру звездной мамы, девочка скрывала свою личность за компьютерным голосом и необычным мультяшным персонажем. Вопреки опасениям, в сети ее творчество оценили по достоинству: каждый ролик на YouTube и в Instagram собирал массу лестных комментариев и не менее полумиллиона просмотров. Однако в школе подросток поддержки не нашла.

 
 
 
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Публикация от Alexander Chistyakov (@chistrus)

«Ее выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо. Сказали нам об этом за неделю до начала учебного года. Ей было 12», — рассказал супруг Глюкозы.

Но тут же он заметил, что вскоре ребенка отправили на обучение в творческую школу Сергея Казарновского. Конечно, на новом месте был тяжелый период адаптации, но к счастью, все проблемы быстро удалось решить. Теперь же звездные родители девочки искренне уверены, что ее таланту ничто не сможет помешать.

«Она очень остро чувствует жизнь и живет в своем потрясающем творческом мире. В добрый путь, родная!!!» — обратился к дочери Александр Чистяков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем удивила публику младшая дочь Глюкозы.

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