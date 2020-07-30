«Хайп за гранью добра и зла»: Глызин прокомментировал новости о своей смерти

|
Валентин Черников
58

Пребывающего в добром здравии артиста «похоронили» в интернете.

«Хайп за гранью добра и зла»: Глызин прокомментировал новости о своей смерти

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov

Новости о смерти Алексея Глызина в сети повергли живого и здравствующего артиста в ужас. Певца объявили почившим, пока он вместе с другими знаменитыми коллегами выступал на фестивале «Славянский базар в Витебске». Сообщения о своей кончине вызвали у героя публикаций негодование.

«Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Знаете, есть такая примета: если тебя „похоронили“, ты будешь долго жить. Буду так расценивать публикации о моей смерти», — сказал Глызин в интервью «Собеседнику».

По словам звезды эстрады, он хорошо себя чувствует. Музыкант следит за здоровьем, держит себя в форме и отказывается от алкоголя. Глызин не планирует умирать и потому, что ему нужно кормить семью. На нем жена, двое детей и любимый внук. Артист не исключает и то, что вновь станет отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Глызин высказался о заявлениях Юрия Лозы.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.23
0.31 84.91
0.65
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

12:09
«Был очень крутым челом»: Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте
12:02
Вдова актера Дмитрия Марьянова заявила, что получает угрозы
11:46
Скрывал жену от публики: подробности личной жизни рэпера Энди Картрайта
11:43
В «Лахта-Центре» начали проверку после того, как руфер забрался на вершину небоскреба
11:28
«Хайп за гранью добра и зла»: Глызин прокомментировал новости о своей смерти
11:08
«Светлая память!» — Судья Versus Battle прокомментировал смерть Энди Картрайта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе
«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок