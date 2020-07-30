«Хайп за гранью добра и зла»: Глызин прокомментировал новости о своей смерти

Новости о смерти Алексея Глызина в сети повергли живого и здравствующего артиста в ужас. Певца объявили почившим, пока он вместе с другими знаменитыми коллегами выступал на фестивале «Славянский базар в Витебске». Сообщения о своей кончине вызвали у героя публикаций негодование.

«Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Знаете, есть такая примета: если тебя „похоронили“, ты будешь долго жить. Буду так расценивать публикации о моей смерти», — сказал Глызин в интервью «Собеседнику».

По словам звезды эстрады, он хорошо себя чувствует. Музыкант следит за здоровьем, держит себя в форме и отказывается от алкоголя. Глызин не планирует умирать и потому, что ему нужно кормить семью. На нем жена, двое детей и любимый внук. Артист не исключает и то, что вновь станет отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Глызин высказался о заявлениях Юрия Лозы.