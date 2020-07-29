«У меня нет труб»: Водонаева о рассказала об изнасиловании в детстве и бесплодии

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева бесплодна. Об этом она рассказала в документальном фильме под названием «Водонаева. Исповедь», которое появилось на онлайн-платформе Premier.

Сегодня телеведущая воспитывает единственного сына Богдана. В августе мальчику, рожденному в браке бизнесменом Алексеем Малакеевым, исполнится десять лет. Этот ребенок стал для нее подарком судьбы. По словам Алены, две ее первых беременности оказались внематочными. В результате ей удалили маточную трубу. Третья беременность тоже закончилась трагически: она потеряла плод на первом месяце, у ребенка остановилось сердце.

«Видимо, я настолько психологически себя загнала, что не давала организму спокойно принять эту жизнь», — вспомнила Водонаева.

Рождение Богдана также далось Алене нелегко. Врачи констатировали предлежание плода, то есть его расположение внутри мамы с обращенными ко входу в малый таз ножками или ягодицами. Это грозило родовыми травмами и даже смертью ребенка, поэтому женщине сделали кесарево сечение. Вскоре теледива все же стало мамой, но радостный момент был испорчен, потому что она не смогла разделить его с мужем и отцом долгожданного ребенка — Малакеев уехал по делам.

Впоследствии Водонаева развелась с бизнесменом. В последний раз она забеременела уже от нового бойфренда Антона Короткова. Но вновь получила неутешительный диагноз врачей: внематочная беременность.

«Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. В тот момент, лежа в хорошей палате, которую оплатила себе, я поняла, что больше не такая, как раньше. Я не могу сама подарить сыну брата или сестру, потому что у меня нет труб», — поделалась Водонаева.

Психологические травмы случались с Аленой и прежде. Самый болезненный след оставил случай, произошедший с ней в 14-летнем возрасте. Как призналась звезда в том же видео, тогда она стала жертвой изнасилования. По ее словам, однажды ее подобрал незнакомец на улице и пообещал отвезти домой. Вместо этого злоумышленник отвез ее к себе и надругался над подростком.

Как вспомнила Алена, в тот момент она оцепенела от ужаса и не сопротивлялась в страхе за свою жизнь. Об этом случае она не смогла рассказать даже матери. И до сих пор боится произнести фразу «меня изнасиловали». На это она решилась после откровения Стаса Костюшкина, который в детстве также стал жертвой педофила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костюшкин не намерен «хайповать» на истории с изнасилованием в детстве.