Паллиативная помощь станет доступна всем нуждающимся в ней россиянам

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Татьяна Голикова подписала «дорожную карту» повышения качества и доступности этого вида медицинских услуг в России до 2024 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Federation Council of Russia, 5-tv.ru

Паллиативная помощь в России к 2024 году станет доступна всем нуждающимся в ней. Об этом сказано в «дорожной карте», подписанной вице-премьером Татьяной Голиковой. Документ опубликован на сайте правительства. В нем предусмотрен ряд мер для качественного оказания таких медицинских услуг.

Главное, что пациенты будут обеспечены лекарствами, в том числе содержащими наркотические и психотропные средства, в целях поддержания жизнедеятельности. Объемы препаратов в регионах существенно увеличат. Вдвое больше станет специалистов, оказывающих паллиативную помощь — врачей, медицинских психологов, соцработников. Все они пройдут специальное обучение.

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