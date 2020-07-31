Паллиативная помощь станет доступна всем нуждающимся в ней россиянам

Паллиативная помощь в России к 2024 году станет доступна всем нуждающимся в ней. Об этом сказано в «дорожной карте», подписанной вице-премьером Татьяной Голиковой. Документ опубликован на сайте правительства. В нем предусмотрен ряд мер для качественного оказания таких медицинских услуг.

Главное, что пациенты будут обеспечены лекарствами, в том числе содержащими наркотические и психотропные средства, в целях поддержания жизнедеятельности. Объемы препаратов в регионах существенно увеличат. Вдвое больше станет специалистов, оказывающих паллиативную помощь — врачей, медицинских психологов, соцработников. Все они пройдут специальное обучение.