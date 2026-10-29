Путин: миссия в Алешках нацелена на оказание помощи гражданскому населению

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 42 0

В рамках операции жителям доставят продукты и медикаменты, а желающим покинуть город помогут с эвакуацией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках саммита «Россия — Африка».

По словам главы государства, гуманитарная ситуация в Алешках складывалась длительное время. Путин заявил, что противник создавал там условия, которые привели к гуманитарной катастрофе. При этом Россия продолжает прорабатывать возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

На этом фоне 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отправилась в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с ней в город направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.

Для проведения миссии в Алешках с 27 октября действует режим тишины. Он продлится до 22:59 1 ноября. По словам омбудсмена, за время его действия нарушений не зафиксировано. Российские военные проводят инженерные работы и разминируют дороги, по которым должна пройти гуманитарная колонна.

Основными задачами миссии стали доставка жителям продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, а также создание условий для безопасной эвакуации тех, кто захочет покинуть город.

За соблюдением условий гуманитарного режима и ходом работы в городе будут наблюдать иностранные журналисты. В их числе — представители СМИ из США и других стран.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. Договоренности о проведении гуманитарной операции были достигнуты при участии американской стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Воры вскрыли сейф и разгромили унитаз в квартире в Москве
13:26
Погибшего при спасении подростка московского риелтора кремируют в Таиланде
13:17
Путин отметил роль Мелании Трамп в подготовке миссии в Алешках
13:12
Длительность до 15 часов: на Земле ожидается магнитная буря
13:11
Лантратова и иностранные журналисты летят в сторону Алешек
13:00
«Ключевое значение»: Россия планирует расширять транспортное сотрудничество со странами Африки

Сейчас читают

«Спали в палатке»: Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой
«Первый раз так серьезно»: адвокат рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Прах Романа Попова развеяли над Черным морем в Сочи
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео