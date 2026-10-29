«Опора на собственные силы»: Путин процитировал первого президента Танзании

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Российский лидер отметил, что Россию и страны Африки связывают прочные отношения и тесное партнерство.

Фото, видео: Reuters/Anastasia Barashkova; 5-tv.ru

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Путин процитировал первого президента Танзании

Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» процитировал первого президента Танзании Джулиуса Ньерере. Главной темой встречи в этом году стало расширение сотрудничества России и африканских государств, а также укрепление их суверенитета.

Путин отметил, что Россию и страны Африки связывают прочные отношения и тесное партнерство. По его словам, Москва и африканские государства выступают за формирование многополярного миропорядка без диктата и двойных стандартов.

«Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что такой миропорядок, по его словам, должен основываться на уважении международного права и принципов Устава ООН.

В этом контексте Путин напомнил слова Джулиуса Ньерере: «Независимость означает опору на собственные силы».

Президент отметил, что Россия исторически поддерживала африканские народы в борьбе против колониального господства и стремлении к независимости. По его словам, Москва выступала за возможность самостоятельного выбора африканскими государствами политической и социально-экономической модели развития.

«Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет, уверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия готова продолжать совместную работу с африканскими государствами по этим направлениям.

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