Власти ЛНР сообщили о новом нарушении Киевом режима перемирия

Киев нарушил режим перемирия с Донбассом, введенный 27 июля. Об этом сообщили власти самоправозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Этой ночью украинские военные обстреляли из гранатомета населенный пункт Голубовское. Огонь был открыт сразу после наблюдательного облета беспилотника ОБСЕ. Донецк и Луганск назвали инцидент провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. Разговор глав государств состоялся по инициативе Киева накануне обозначенной даты перемирия.