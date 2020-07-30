Власти ЛНР сообщили о новом нарушении Киевом режима перемирия
Украинские военные ночью обстреляли из гранатомета населенный пункт Голубовское.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, 5-tv.ru
Киев нарушил режим перемирия с Донбассом, введенный 27 июля. Об этом сообщили власти самоправозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Этой ночью украинские военные обстреляли из гранатомета населенный пункт Голубовское. Огонь был открыт сразу после наблюдательного облета беспилотника ОБСЕ. Донецк и Луганск назвали инцидент провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. Разговор глав государств состоялся по инициативе Киева накануне обозначенной даты перемирия.
Читайте также
77%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?