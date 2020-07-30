Путин потребовал энергичных действий в ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском

Президент провел совещание по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Инициировал его глава региона Игорь Кобзев. Город на грани экологической катастрофы. Там работал крупный химкомбинат. Десятилетиями складировались ядохимикаты.

На ликвидацию последствий требуются немалые средства — миллиарды рублей. Как сказал президент, необходимо предпринимать энергичные действия.

«Очевидно всем, кто занимался этой проблемой, ясно: этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30‑х годов прошлого века, на этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что осенью 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами.