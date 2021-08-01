Какие чудеса совершил Серафим Саровский и почему его считают святым?

1 августа Православная церковь чтит память святого Серафима Саровского. В этот день совершается божественная литургия, на которой вспоминают старца.

Преподобный Серафим родился в Курске в 1754 году, в семье богатого купца Исидора. В миру его звали Прохор Мошнин. В раннем возрасте Прохор потерял отца и дважды ускользал от смерти. В семь лет он упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора и чудом остался невредим. А в возрасте десяти лет Прохор тяжело заболел.

Шествие в день памяти Серафима Саровского в Нижнем Новгороде. Фото: Global Look Press © Pravda Komsomolskaya

Считается, что во сне он увидел Божию Матерь, которая обещала ему исцеление. В то время мимо дома Мошниных проносили икону Знамения Пресвятой Богородицы. Мать Прохора вынесла ребенка, чтобы он приложился к иконе, после этого Прохор начал поправляться. Вскоре он выздоровел. В 1786-м он принял монашество и имя Серафим, а в 1789-м взял попечение над общиной.

Серафим Саровский и царская семья

К лику святых Серафима Саровского причислили во многом благодаря последней царской семье России. Император Николай II и его жена Александра Федоровна страстно желали сына-наследника. Императрица Александра была набожной женщиной, но при этом верила в чудеса и мистику. В попытке зачать долгожданного сына, она обращалась к различным старцам, пророкам и юродивым. Все они обещали императрице сына, она же родила четырех дочерей подряд — Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Александра Федоровна искала «чудо», чтобы подарить стране наследника.

В 1896 году священник Леонид Чичагов опубликовал «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», большая часть книги была посвящена Серафиму Саровскому. Чичагов посещал монастырь и общался с Пашей Саровской, блаженной, которая видела старца. Именно она сказала Чичагову передать Николаю II, что время для пришло время открытия мощей и прославления Серафима Саровского. Чичагов на тот момент был простым священником, доступа к императору не имел. Но когда он написал летопись о монастыре, то сумел встретиться с Николаем II и рассказать ему о старце Серафиме.

Колокол в храме Серафима Саровского в Новом Уренгое. Фото: Global Look Press © Dmitry Chasovitin

В то время о Серафиме Саровском при дворе уже знали. Говорили, что келью Саровского посещал сам император Александр I, а спустя много лет одна из монахинь вылечила императорскую дочку, накрыв ее куском мантии Серафима Саровского. И хотя к 1903 году старец уже более полувека был мертв, многие верили, что он продолжал оказывать влияние на мир живых — помогал исцелять и дарил утешение.

Императрица верила, что мощи старца помогут ей наконец-то родить наследника. В июле 1903 года царская семья отправилась в Дивеевский монастырь, где жил и умер Серафим Саровский. Месяц шли службы и молебны в честь канонизации старца. А 17 июля по старому стилю в монастырь прибыла царская семья, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великие князья и княжны.

Императрица Александра Федоровна искупалась в святом источнике на территории монастыря. А Николай II пообщался с блаженной Пашей Саровской. Позже возникнут легенды, что старица предсказала императору гибель империи и его собственную в 1918-м. И якобы царская семья была в задумчивом настроении, когда покидала келью Паши Саровской.

Сергий Кубышкин

Священник — Это один из самых выдающихся подвижников, монахов в истории нашей Русской Православной Церкви. Святой, который при жизни явил множество чудес, ушел в затвор, тысячу дней и ночей, по преданию, он стоял на камне. К нему приходили дикие животные, он к ним относился с любовью, он их кормил. Его почитали уже при жизни, он пользовался уважением и любовью народа всего Русского. И на самом деле, для XV века это очень необычно — то, что он был канонизирован буквально через 70 лет после своей блаженной кончины по личному настоянию императора Николая II, который его тоже очень чтил, почитал и лично вместе с царской семьей присутствовал на канонизации святого старца Серафима.

Спустя чуть больше года, после канонизации Серафима Саровского, Александра Федоровна родила долгожданного сына. Императрица до конца дней была уверена, что наследника ей даровал святой Серафим. После этого преподобный Саровский стал главным святым для царской семьи.

Наследие Серафима Саровского

Преподобного Серафима почитают в православии. Верующие считают, что преподобный Серафим является духоносным старцем и святым, потому что он учил самой величайшей христианской добродетели.

Сергий Кубышкин

Священник — Эта добродетель, которая сейчас не в почете совсем — добродетель смирения. Когда мы принимаем все, что нам посылается, со смирением — то есть не ропща, не унывая, а молясь Богу, обращаясь к нему, прося его помощи, не отпуская при этом, конечно же, руки, но принимая все дары судьбы, все перипетии жизненного пути с достоинством и с верой в Бога, упованием на него — этого зачастую, к сожалению, сегодня не хватает. Сейчас, скорее, в нас культивируется гордыня — как раз то, что является антиподом смирения. И преподобный Серафим как раз обучил своих учеников, и через них всех нас учил тому, что нужно смиряться. Нужно любить Бога, любить своих ближних.

После канонизации старца, его мощи чуть было не потеряют из-за исторических событий. В 1920-м уездный съезд Советов принял решение вскрыть раку с останками Серафима Саровского, 17 декабря было произведено вскрытие мощей. Через два года их изъяли и перевезли в Музей религиозного искусства в Донском монастыре.

Через 70 лет, в 1990-м, в запасниках Музея истории религии обнаружили неизвестные останки. После изучения акта освидетельствования останков Серафима Саровского и акта вскрытия мощей установили, что останки — это мощи преподобного Серафима. 11 января началась передача мощей: крестным ходом мощи доставили сначала в Богоявленский кафедральный собор, а потом — в Дивеевский монастырь.

Храм Серафима Саровского в Златоусте. Фото: Global Look Press © Dmitry Chasovitin

Серафим Саровский был основателем и покровителем Дивеевской женской обители. 17 июля 2006 года Священным Синодом принято решение об открытии Успенской Саровской пустыни на месте, где подвизался преподобный Серафим.