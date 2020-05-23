«Не знала, где я, не знала, что делать»: звезда «Сватов» о съемках в сериале

Актриса Анна Кошмал, известная своей ролью в сериале «Сваты», решила пообщаться с подписчиками и откровенно ответить на их вопросы в прямом эфире в Instagram.

Фанатам было очень интересно узнать, как проходили съемки известного украинского сериала и на сколько сложно Анне было вжиться в роль подростка-гота — Жени Ковалевой.

Актриса призналась, что первое время очень боялась и совершала много ляпов. Но благодаря отличной съемочной команде смогла расслабиться и справилась с поставленной задачей.

«Помогли замечательные люди, которые меня окружали. Я, действительно, была напугана. Не знала, где я, не знала, что делать, не знала всю кухню этого сериала. Дядя Федя Добронравов подал руку помощи. Я также благодарна режиссеру Андрею Яковлеву, который помогал во всем, терпел все мои заикания, все забытые тексты. Я смогла в итоге расслабиться и выполнила режиссерскую задачу», — поделилась звезда.

Однако Анна Кошмал отметила, что не знает, когда на телеэкраны выйдут «Сваты 7», особенно в сложившейся ситуации. Подписчики также поинтересовались, боится ли актриса коронавируса.

«Бояться не стоит ничего, потому что страх — это стресс, а он понижает иммунитет. Когда у вас низкий иммунитет, вы рискуете своей жизнью. Поэтому не стоит ничего бояться, но стоит принимать решительные меры. Сидеть дома, например, а не на шашлыках», — заявила Кошмал.

На вопрос общается ли Анна Кошмал с президентом Украины — Владимиром Зеленским, актриса ответила, что ему сейчас уж точно не до нее и попросила фанатов не задавать таких глупых вопросов.

Так Анна отметила, что не знает кто такая Настя Ивлеева и никогда о ней не слышала.

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