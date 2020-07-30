Беременная актриса и участница Каннского фестиваля обвинила родственников в избиении
Таисия Игуменцева, имя которой в свое время гремело после признания в Каннах, обратилась за помощью столичных медиков.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Режиссер и актриса Таисия Игуменцева обратилась в одну их больниц Москвы за помощью. По данным 5-tv.ru, она сообщила, что травмы носа и поясницы она получила вследствие избиения родственниками.
Важно и то, что 31-летняя Игуменцева сейчас находится на 21-й неделе беременности, но ребенок от происшествия не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов взяли дело на контроль и занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Имя Таисии Игуменцевой гремело в 2012 году, когда недавней выпускнице ВГИКа удалось получить первое место на Каннском конкурсе студенческих работ Cinéfondation с лентой «Дорога на…». Позже она представляла свой дебютный фильм «Отдать концы» на внеконкурсной программе основного фестиваля в Каннах. С тех пор она сосредоточилась не на создании серьезного кино, а на съемках романтических комедий.
5-tv.ru писал о возбуждении уголовного дела по факту избиения зрителей на спектакле Ефремова.
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