Что можно и нельзя делать 31 июля в Омельянов день

Православная церковь 31 июля чтит память святого мученика Емилиана. Он жил в IV веке, в царствование Юлиана Отступника. Когда император пожелал восстановить в Римской империи культ языческих богов, он повелел предавать смерти христиан во всех областях. Возмущенный жестоким указом тайный христианин Емилиан, раб правителя расположенного на территории современной Болгарии города Доростол, проник в языческий храм, опрокинул алтари и разбил изваяния идолов.

Ему удалось уйти незамеченным, однако язычники, обнаружившие, что их капище разгромлено, схватили первого проходившего мимо крестьянина и стали избивать его. Тогда Емилиан громко крикнул, что это он разрушил статуи, и потребовал, чтобы невинного человека отпустили. Толпа схватила святого и потащила на суд. Его долго истязали, а потом повелели сжечь на костре.

Однако, согласно преданию, Емилиан не погиб в огне, зато пламя перекинулось на собравшихся вокруг язычников. А когда костер погас, святой лег на догоравшие угли и с молитвой предал душу Господу. Позже в Константинополе в честь мученика была построена церковь, в которую перенесли мощи святого Емилиана.

Что нужно делать 31 июля

В славянских странах мученика Емилиана называют Омельян, а в день его поминовения обычно завершалась жатва. В народе принято было весь день работать в поле, а вечером обязательно сходить в баню. Причем парились в этот день обязательно вениками, связанными из стеблей ржи. Считалось, что именно в Омельянов день можно запастись энергией и здоровьем на год вперед.

Кроме того, именно в этот день хозяйки начинали делать заготовки из грибов и лесных ягод на зиму.

А по лунному календарю сегодня благоприятный день для занятий спортом, общения с родственниками, семейных праздников и свиданий. Убывающая Луна в тельце также благоприятствует деловым встречам, крупным покупкам и финансовым вложениям.

Чего нельзя делать 31 июля

У наших предков существовало поверье, что в Омельянов день нельзя выходить за порог после захода солнца — якобы в это время по улицам разгуливает нечистая сила и ищет себе жертву.

Нельзя также сегодня подметать или пылесосить пол — вместе с пылью можно вымести из дома удачу и благополучие.

31 июля считается неудачным днем для того, чтобы брать деньги в долг или возвращать ранее занятые суммы, — это может породить в скором времени новые финансовые проблемы.

По лунному календарю, не рекомендуется делать в этот день операции и косметологические процедуры, поскольку снижение иммунитета может вызвать осложнения и инфекционные заболевания.

Приметы на 31 июля

В этот день по различным признакам наши предки пытались предсказать погоду на осень. Если на березах к этому дню появились желтые листья на нижних ветках, осень наступит поздно и будет теплой, а если пожелтели листья на верхних ветках — осень придет рано.

Кроме того, в народе заметили, что какая погода стоит в последние два дня июля, такой стоит ждать и осенью.

Если пауки активно плетут сети — надолго установится сухая погода.

Именины 31 июля у Емельяна, Ивана, Леонтия, Степана, Мирона, Афанасия и Кузьмы.

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