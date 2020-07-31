Опубликовавший фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк» предстанет перед судом

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани, который во время онлайн-акции «Бессмертный полк» разместил в одном ряду с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны снимок Гитлера. Об этом сообщил 5-tv.ru официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. По его словам, процесс над обвиняемым в реабилитации нацизма начнется в ближайшее время в Верховном суде Татарстана.

«Тем же, кто спешит представить эту историю в ином свете, хочу напомнить, что за победу в Великой Отечественной войне наша страна заплатила слишком высокую цену. И любые попытки реабилитации нацизма недопустимы», — подчеркнул Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении жителя Казани Эль-Аюби Мухаммеду, обвиняемого по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». В ходе допроса задержанный признался, что разместил на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографию Гитлера из симпатии к нему. Кроме того, во время обыска в его квартире было обнаружено, что он выращивает содержащие запрещенные вещества растения для личных целей.

После акции «Бессмертный полк онлайн» обвинения были также предъявлены еще троим фигурантам дел о реабилитации нацизма. Снимки нацистов, по версии следствия, выложили в сеть Вячеслав Круглов из Ульяновска, Андрей Шабанов из Самары и Даниил Симанов из Перми.