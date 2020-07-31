Опубликовавший фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк» предстанет перед судом

|
Светлана Александрова
30

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Brian Dunn, Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани, который во время онлайн-акции «Бессмертный полк» разместил в одном ряду с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны снимок Гитлера. Об этом сообщил 5-tv.ru официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. По его словам, процесс над обвиняемым в реабилитации нацизма начнется в ближайшее время в Верховном суде Татарстана.

«Тем же, кто спешит представить эту историю в ином свете, хочу напомнить, что за победу в Великой Отечественной войне наша страна заплатила слишком высокую цену. И любые попытки реабилитации нацизма недопустимы», — подчеркнул Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении жителя Казани Эль-Аюби Мухаммеду, обвиняемого по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». В ходе допроса задержанный признался, что разместил на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографию Гитлера из симпатии к нему. Кроме того, во время обыска в его квартире было обнаружено, что он выращивает содержащие запрещенные вещества растения для личных целей.

После акции «Бессмертный полк онлайн» обвинения были также предъявлены еще троим фигурантам дел о реабилитации нацизма. Снимки нацистов, по версии следствия, выложили в сеть Вячеслав Круглов из Ульяновска, Андрей Шабанов из Самары и Даниил Симанов из Перми.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.36
1.13 86.25
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:47
Опубликовавший фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк» предстанет перед судом
7:25
Россиянам разрешили быть эльфами и гоблинами
7:12
Сын Джигарханяна закрутил новый роман — с моделью из США
6:45
Деревянное здание на базе отдыха сгорело в Алтайском крае
6:02
Лайфхак: Как победить неприятный запах в холодильнике
5:44
Особо ценный груз: сотрудники спецсвязи отмечают профессиональный праздник

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Чуть не заплакала»: Елена Ландер провела последний эфир перед эмиграцией
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок