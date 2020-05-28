СК предъявил обвинение еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма
Обвиняемые разместили фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Следственный комитет предъявил обвинение еще троим фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк-онлайн». Среди них житель Ульяновка Вячеслав Круглов, Андрей Шабанов из Самары и Даниил Симанов из Перми.
«В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия», - прокомментировала Светлана Петренко, руководитель отдела по взаимодействию со СМИ СК РФ.
Во время акции «Бессмертный полк» Круглов, Шабанов и Симанов выложили на сайт портреты нацистских преступников, пособников фашизма.
Напомню, таких инцидентов в ходе марафона 9 мая было сделано несколько сотен. Как заявили в Следственном комитете, ответить придется каждому, кто поглумился над памятью о защитниках Родины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что календарь с Гитлером и Менгеле издали в Чехии и вызвали международный скандал.
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