СК завершил расследование о публикации фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
Жителю Казани предъявлено обвинение по статье «Реабилитация нацизма».
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; СК РФ
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовное дела по факту публикации фото Адольфа Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк». Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби предъявлено обвинение по статье «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».
«По данным следствия, 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт „Банк Памяти“ фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции „Бессмертный полк онлайн“ в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла», — сказала Светлана Петренко.
Представитель СК РФ добавила, что в ходе обыска в квартире обвиняемого был установлен факт выращивания растений, содержащих запрещенные вещества, для личных целей.
В ходе допроса Мухаммед Эль-Айюби признался, что разместил фото нацистского лидера из-за симпатии к нему. Злоумышленник признался в содеянном и принес за свою выходку публичные извинения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемые признали свою вину в появлении фото нацистов во время акции «Бессмертный полк-онлайн».
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