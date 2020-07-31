Деревянное здание на базе отдыха сгорело в Алтайском крае

Из-за пожара на базе отдыха в Алтайском крае эвакуировали 25 человек.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в Айском тракте Алтайского района. На место прибылти пожарные расчеиа.

Сгорел двухэтажный деревянный дом. Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям.