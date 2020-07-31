Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2020 года

В августе вводится ряд изменений. В пенсионном фонде провели перерасчет ежемесячных выплат работающим пенсионерам, их скорректировали с учетом страховых взносов. Максимальная прибавка составит 279 рублей. Кроме того, вырастет и накопительная пенсия — чуть больше, чем на 9%.

Россиянам, попавшим под сокращения во время ограничительных мер, выплатят дополнительное пособие. Сотрудникам, которые проработали больше месяца, в случае увольнения руководство предприятия должно перевести средний заработок за второй месяц.

На три процента возрастет цена природного газа. Индексация коснется не только оптовиков, но и потребителей.

Также с 1 августа возобновляются регулярные международные авиарейсы. Правда пока только из трех городов, включая Санкт-Петербург, и только в Великобританию, Турцию и Танзанию.