Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2020 года
Наступающий месяц внесет ряд изменений в вопросах пенсионных выплат, стоимости оплаты некоторых природных ресурсов и международных авиарейсов.
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В августе вводится ряд изменений. В пенсионном фонде провели перерасчет ежемесячных выплат работающим пенсионерам, их скорректировали с учетом страховых взносов. Максимальная прибавка составит 279 рублей. Кроме того, вырастет и накопительная пенсия — чуть больше, чем на 9%.
Россиянам, попавшим под сокращения во время ограничительных мер, выплатят дополнительное пособие. Сотрудникам, которые проработали больше месяца, в случае увольнения руководство предприятия должно перевести средний заработок за второй месяц.
На три процента возрастет цена природного газа. Индексация коснется не только оптовиков, но и потребителей.
Также с 1 августа возобновляются регулярные международные авиарейсы. Правда пока только из трех городов, включая Санкт-Петербург, и только в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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