Прокурор Крыма прибыл на место смертельного ДТП
Представители ведомства намерены проверить перевозчика после аварии на полуострове, в которой погибли девять человек.
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Фото, видео: Прокуратура Республики Крым
Прокурор Республики Крым прибыл на место автокатастрофы, унесшей, по предварительным данным, жизни девяти человек. По сообщению Следственного комитета региона, Олег Камшилов проводит координацию действий правоохранительных органов.
Как передает исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Республики Крым по взаимодействию со СМИ Мария Орлова, в настоящий момент ведомство возбудило уже два уголовных дела. Первое — по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», второе — по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие проверки.
«В настоящий момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой Республики Крым. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает Орлова.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в Крыму. По предварительным данным, в результате аварии скончалось девять человек, всего в автобусе находилось 18 пассажиров. Также погиб и водитель автобуса. Отмечается, что он, вероятнее всего, уснул за рулем, поэтому микроавтобус врезался во впереди едущий грузовик.
Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших и пострадавших в ДТП.
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