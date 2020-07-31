Список погибших в ДТП с маршруткой в Крыму

|
Светлана Шевченко
185

По последним данным, восемь человек погибли, еще десять госпитализированы.

Фото, видео: 5-tv.ru

По последним данным, в результате столкновения маршрутного транспорта с грузовиком на автодороге «Таврида» в Белогорском районе погибли восемь человек. Еще десять госпитализированы.

В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пяти погибших (информация уточняется - Прим.ред.):

  1. Галина Л., 1959 года рождения, Краснодар
  2. Владимир М., 1971 года рождения, водитель
  3. Татьяна Р., 1976 года рождения, Хабаровск
  4. Ребенок 2003 года  рождения, Краснодар
  5. Елена Ш., 1969 года рождения, Сургут

 Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в идущий впереди него грузовик.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.36
1.13 86.25
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Число погибших в ДТП в Крыму возросло до девяти человек
9:15
Охотники за граффити: в Петербурге чиновники провели рейд по улицам города
9:05
Джессика Симпсон рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии
9:01
Список погибших в ДТП с маршруткой в Крыму
8:51
В Пермском крае вероятность осадков включили в квитанцию по ЖКХ
8:39
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Сейчас читают

«Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок