Список погибших в ДТП с маршруткой в Крыму
По последним данным, восемь человек погибли, еще десять госпитализированы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
По последним данным, в результате столкновения маршрутного транспорта с грузовиком на автодороге «Таврида» в Белогорском районе погибли восемь человек. Еще десять госпитализированы.
В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пяти погибших (информация уточняется - Прим.ред.):
- Галина Л., 1959 года рождения, Краснодар
- Владимир М., 1971 года рождения, водитель
- Татьяна Р., 1976 года рождения, Хабаровск
- Ребенок 2003 года рождения, Краснодар
- Елена Ш., 1969 года рождения, Сургут
Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в идущий впереди него грузовик.
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