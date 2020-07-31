Список погибших в ДТП с маршруткой в Крыму

По последним данным, в результате столкновения маршрутного транспорта с грузовиком на автодороге «Таврида» в Белогорском районе погибли восемь человек. Еще десять госпитализированы.

В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пяти погибших (информация уточняется - Прим.ред.):

Галина Л., 1959 года рождения, Краснодар Владимир М., 1971 года рождения, водитель Татьяна Р., 1976 года рождения, Хабаровск Ребенок 2003 года рождения, Краснодар Елена Ш., 1969 года рождения, Сургут

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в идущий впереди него грузовик.