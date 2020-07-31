«Жизнеутверждающе»: Валерий Меладзе перевоплотился в ведущего в новом клипе

Валерий Меладзе представил на суд публики новый клип на песню «Вижу Солнце». Радостной новостью певец поделился на своей странице в Instagram, поздравив всех своих слушателей с премьерой и пожелав им хорошего настроения.

В клипе Меладзе предстает в довольно непривычном для него амплуа — ведущего шоу, который беседует с различными гостями. В кадре, помимо него, появляются красивые девушки, оркестр и многочисленные зрители. По сюжету ведущему-Меладзе даже удается устроить личную жизнь простого оператора, который влюбляется в звезду, пришедшую на передачу.

Сам певец ранее признавался, что песней «Вижу Солнце» он решил приободрить и поддержать поклонников в эти непростые времена и напомнить им, что, несмотря на все трудности, никогда нельзя сдаваться.

«Все вернется, будем петь и будем жить», — гласит строчка песни.

Фанаты уже успели оценить новое творение команды Меладзе и поздравить певца с замечательной композицией. Некоторые в комментариях отметили, что клип выглядит очень «жизнеутверждающе» и вселяет надежду в завтрашний день. А кто-то даже пошутил, что в новом амплуа Меладзе смотрится не хуже Ивана Урганта и что атмосфера в ролике очень напоминает вечернее шоу телеведущего Первого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что старшая дочь Меладзе обрела новую любовь.