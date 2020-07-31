«Все очень просто»: Якубович рассказал как будет праздновать юбилей

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Алиса Старжевская
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Бессменному ведущему «Поля чудес» сегодня исполняется 75 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Художественный руководитель капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович сегодня празднует юбилей — ему исполняется 75 лет. Легендарный телеведущий рассказал 5-tv.ru о своих планах на день.

По словам Леонида Аркадьевича, он планирует отмечать праздник только в кругу семьи. Причина — пандемия. Однако обычным застольем телеведущий не планирует ограничиваться: в программе и семейный ужин, и посещение могил родителей, и тренировки на авиасимуляторе «Боинг-737».

«Все очень просто: я с семьей, я всей стране отправил стихотворное извинение о том, что не собираю всех. Вы, наверное, читали в интернете, просто пандемия, я опасался за людей. Поэтому мы встречаемся сегодня всей семьей, завтра с утра мы съездим на кладбище к родителям, положим цветочки, потом отправимся на тренажер „Боинг-737“. А вечером поедем к своим приятелям», — делится планами Якубович.

Извинение же, о котором упоминает ведущий, он опубликовал еще 18 июля. В стихах он объясняет, почему пригласил не всех близких людей на празднование, и обещает при первой возможности организовать большое застолье.

Instagram @yakubovitch

Легендарного телеведущего сегодня поздравляет не только семья. Так, президент России Владимир Путин отправил Леониду Якубовичу поздравительную телеграмму. Лидер страны пожелал проекту успехов и процветания, а самому имениннику — здоровья. Также Путин особенно отметил желание телеведущего сделать каждый выпуск «Поля чудес» интересным и запоминающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сыне Леонида Якубовича, который не только вылитая копия отца, но и в карьерном плане идет по его стопам.

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