Со «спящих» банковских счетов могут начать списывать средства

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Алиса Старжевская
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Банки предложили выход из ситуации, когда невозможно списать долг по кредиту или плату за обслуживание с «пропавших клиентов».

Со «спящих» банковских счетов могут начать списывать средства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Российские финансовые организации добиваются разрешения на списание средств со счетов россиян, не предоставивших сведения об изменении личных данных в банковские структуры, сообщают «Известия».

По закону банки ежегодно обновляют такую информацию о клиентах, как смена паспорта или вынесение судебных решений. До тех пор, пока идентификационные данные не будут обновлены, все денежные переводы прекращаются.

Мошенники пользуются этим: прекращается выплата кредитов, комиссионных сборов и прочих взносов. Однако возможность других, зачастую сомнительных, операций у владельца счета сохраняется. Предложение, поступившее от «Абсолют-банка» уже поддержали банки «Зенит», Россельхозбанк, «ЮниКредит», Росбанк и другие. Новый документ должен выступить в роли «регулятора» банковской системы и поможет бороться со злоумышленниками.

Ранее 5-tv сообщал о появившейся возможности переводить средства без введения пинкода на суммы до пяти тысяч рублей.

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