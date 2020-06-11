Банки начали повышать лимиты операций без кода до 5 тысяч рублей
Пока на этот шаг решились только четыре кредитные организации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer, imagebroker/Giuseppe Graziano, MrLogoLogo; Известия / Дмитрий Коротаев
Повышение порога операций по картам MasterCard без введения PIN-кода начал ряд банков. Как сообщают «Известия», лимит будет увеличен с одной до пяти тысяч рублей по рекомендации платежной системы.
Такое решение уже приняли в четырех кредитных организациях: ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанке и «Дом.рф». Не планируют повышение порога операций в Сбербанке, Газпромбанке, МКБ, Ак Барс Банке и УБРиР. В Россельхозбанке намерены увеличить лимит до трех тысяч рублей, считая эту сумму достаточно высокой.
«Увеличение лимитов по операциям без PIN-кода стимулирует безналичные платежи и способствует продвижению удобных и современных технологий оплат», — считает Никита Хомутов из Промсвязьбанка.
Кроме того, данный шаг позволит снизить количество контактов клиента с терминалом, что в период пандемии коронавируса актуально. Для изменения настроек в банковских системах потребуется от двух недель до трех месяцев, уверяют эксперты. За это время планируется перепрограммировать все POS-терминалы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие финансовые изменения вступили в силу с 1 июня.
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