Польские вандалы распилили и сдали в металлолом памятник советскому маршалу Рокоссовскому
Монумент похитили с муниципального кладбища, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие во время Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Польше вандалы изуродовали памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Монумент похитили с муниципального кладбища, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие во время Великой Отечественной. Спустя несколько часов на пустыре нашли часть бронзовой статуи. Злоумышленники памятник распилили и несколько фрагментов сдали в пункт приема цветных металлов. Полиция ищет преступников, но пока безрезультатно.
Случаи осквернения памятников советским военачальникам в Польше — не редкость. Но чем объясняется ненависть к Константину Рокоссовскому — непонятно. Ведь он — поляк по национальности, к тому же, именно он командовал войсками, которые освобождали Польшу. А после окончания войны маршал стал министром обороны этой страны.
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