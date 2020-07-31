Польские вандалы распилили и сдали в металлолом памятник советскому маршалу Рокоссовскому

В Польше вандалы изуродовали памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Монумент похитили с муниципального кладбища, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие во время Великой Отечественной. Спустя несколько часов на пустыре нашли часть бронзовой статуи. Злоумышленники памятник распилили и несколько фрагментов сдали в пункт приема цветных металлов. Полиция ищет преступников, но пока безрезультатно.

Случаи осквернения памятников советским военачальникам в Польше — не редкость. Но чем объясняется ненависть к Константину Рокоссовскому — непонятно. Ведь он — поляк по национальности, к тому же, именно он командовал войсками, которые освобождали Польшу. А после окончания войны маршал стал министром обороны этой страны.