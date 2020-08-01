Видео: Шестеро экстремистов задержаны в Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ накрыли группу участников международной экстремистской организации. Это запрещенная в России «Таблиги Джамаат»*. Задержаны организатор и пятеро активистов нелегальной ячейки, возбуждено уголовное дело.

В домах у боевиков обнаружена литература, включенная в список экстремистских материалов, и другие документы, подтверждающие их участие в незаконной деятельности.

Следователи установили, что все шестеро своими действиями угрожали стабильности в обществе, государственной безопасности, несли межнациональный раздор, посягали на целостность государства.

* — запрещена в РФ.