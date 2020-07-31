Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по ситуации с задержанными россиянами в Белоруссии. В режиме видеоконференции 31 июля состоялся обстоятельный разговор об инциденте. В ходе диалога Путин и члены Совбеза выразили надежду на скорое освобождение незаконно удерживаемых соотечественников, передает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — отметил государственный деятель.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе диалога также обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономической государственной повестки.

Участие в оперативном совещании приняли: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер парламента Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, Главы МВД Владимир Колокольцев и Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал экстренное совещание Совбеза по вопросу задержания более 30 россиян на территории государства.