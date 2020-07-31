Уругвайская актриса Наталья Орейро сразила наповал своего коллегу по сериалу «Дикий ангел» Факундо Арана, примерив, спустя 20 лет, образ Милагрос, сделавший ее знаменитой.

Актеры провели прямой эфир, в ходе которого спросили друг друга, хранят ли они вещи со съемок популярного сериала. Арана, сыгравший Иво, признался, что его герой в «Диком ангеле» носил только костюмы, поэтому ему хранить было особо нечего. А вот его бывшая партнерша по сериалу достала из своих запасников знакомую всем фанатам красную бейсболку и полосатую футболку, в которых героиня Орейро постоянно щеголяла в кадре.

Когда Арана увидел коллегу в знакомом образе, он не смог поверить своим глазам. Актер признал, что 43-летняя артистка, надевшая бейсболку так же, как и раньше — задом наперед, ничуть не изменилась за 20 лет.

«Ты выглядишь точно так же. Как это возможно? Ты такая же, а я дядя Иво. Что произошло? Нати, ты та же! Не могу в это поверить, подруга!» — сказал, смеясь, удивленный Арана.

Поклонники, увидевшие запись эфира на фанатской странице Орейро в Instagram, подхватили мысль актера и согласились, что Орейро изобрела эликсир молодости: ни внешность, ни манера общения актрисы не претерпели кардинальных изменений за такой долгий период. Некоторые заметили, что этого же нельзя сказать об Арана, который, хоть и старше Орейро всего на пять лет, заметно постарел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Орейро выложила архивное обнаженное фото.