Умерла звезда сериала «Крепостная» Оксана Воронина

Ушла из жизни известная украинская актриса Оксана Воронина. О печальном известии ее поклонникам сообщили коллеги по Театру русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.

«Остановилось такое доброе и ранимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Служащие театра отметили, что долгое время Воронина героически боролась с тяжелым недугом. Однако какая именно болезнь подкосила звезду — доподлинно неизвестно.

«Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни… Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей», — с горечью сообщили коллеги Оксаны Ворониной.

Актриса ушла из жизни в возрасте 52 лет. Известно, что церемония прощания с Ворониной состоится 1 августа в Киеве.

Оксана Воронина более всего известна отечественному зрителю по сериалу «Крепостная», а также еще нескольким картинам: «Плохой хороший коп», «В воскресенье утром зелье копала», «Только меня не отпускай».

Вместе с тем на счету Ворониной много и театральных работ. Среди ее самых известных спектаклей: «Дон Кихот. 1938 год», «Новогодние сюрпризы», «Маскарад», «Странная миссис Сэвидж», «Ревизор» и другие.

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