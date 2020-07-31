«Удивительно трагичной и комичной» назвал историк и режиссер Евгений Понасенков ситуацию с расчленением рэпера Энди Картрайта в Петербурге. В беседе с 5-tv.ru оппонент доцента Олега Соколова, растерзавшего тело своей убитой студентки, рассказал, почему, по его мнению, в Северной столице с таким завидным постоянством происходят кровавые драмы.

«Так случилось, что я прибыл в Петербург, чтобы выступить в суде по делу Соколова как раз в тот день, когда, по всей видимости, этого рэпера и прибили. Соколов, конечно, вбросил в информационное пространство идею с расчленением ненужных тел. Он повел себя как педагог, и к нему отнеслись соответствующим образом: жена этого рэпера своего рода ученица Соколова», — неожиданно заметил историк.

Понасенков заявил, что «расчлененка» сегодня не ужасное зрелище, а некий «романтизированный тренд». Особенно, если это как-то связано жизнью и смертью рэперов. По словам эксперта, для него эти исполнители — обычные маргиналы, не имеющие никакого отношения к настоящему творчеству.

«Я к ним отношусь в принципе как к неодушевленным кускам тела, поскольку они уродуют пейзаж, оскверняют любой из языков. Поэтому рэпер в холодильнике — это очень современно, по-рэперски! Расчлененка очень романтически и смыслово связана с этим направлением», — заявил Евгений Понасенков.

И вместе с тем добавил: его очень обижает, что столь красивый и величественный город теперь имеет дурную славу. Так, например, выйдя на прогулку по уютненьким кварталам Петербурга Понасенков предпочитает думать о вечном и читать стихи Пушкина, а не догадываться, что где-нибудь на Невском проспекте молодого музыканта «пилит и режет его тело» собственная жена.

«Представляете, вот я гуляю, вспоминаю картины XIX века, а где-то в центре Питера на кухне или в ванной происходит распил! Я думаю, Петербург должен оставить вот этот распил каким-то другим городам. И взять новую моду. Думаю, я буду проводить семинары и мастер-классы по романтическим прогулкам по Петербургу без убийств и расчленений!» — подытожил историк.

К слову, за последний год это уже шестое дело с кровожадным расчленением людей. Самыми громкими из них стали дело историка Олега Соколова и его любовницы-студентки Анастасии Ещенко, а также недавняя драма рэпера Энди Картрайта. И в том, и в другом случае подробности трагедий наводят дикий ужас.

Доцент Соколов, по версии следствия, сначала убил, а затем почти сутки распиливал любимую женщину у себя в квартире. К слову, в перерыве умудрился устроить и празднество. Педагог СПбГУ пытался избавиться от трупа студентки, вынося его по частям. Историка поймали с поличным: Соколов пытался утопить в реке Мойке сумку с отрубленными конечностями девушки.

Ситуация с Энди Картрайтом не менее ужасна: после смерти музыканта его супруга несколько дней членила труп, а после спрятала в холодильнике, предварительно расфасовав в несколько пакетов. О трагедии правоохранители узнали не сразу, а лишь спустя четверо суток со дня кончины исполнителя.

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