Сергей Локонцев, основатель сети мужских парикмахерских TOPGUN, оказался участником ДТП в Туле, которое закончилось практически дракой с сестрой водителя второго автомобиля. В беседе с 5-tv.ru Локонцев рассказал о причинах аварии, а также о том, что все-таки произошло между ним и девушкой.

По словам предпринимателя, ни о какой драке речи не было. Он лишь попытался отпугнуть девушку, махая ногой.

«Пришла его сестра, которой не было в ДТП, начала на меня кричать, что он прав, ты виноват. Я пытался ее отогнать, она кричала, что позвонит генералу. Ну и конечно же я стал ее отгонять, полицейские меня останавливали, я пнул ее ногой.

Я понимал, что не хочу ее ударить, маневр был такой: отойди отсюда, пока тебя не убили. Вот и все», — утверждает Локонцев.

Предприниматель признает, что он, возможно, «переборщил», однако девушка сама провоцировала его на такие действия. Одновременно с этим он отмечает, что «просто сдержался» и девушке необходимо было «стукнуть».

Авария же, как рассказал мужчина, произошла не по его вине. Якобы второй водитель за рулем Ford Focus врезался в бок его Range Rover, когда Локонцев совершал поворот. По словам предпринимателя, предполагаемый виновник ДТП ехал по третьему ряду, который не предполагается на той дороге. И скорость Ford Focus была настолько высокой, что он просто-напросто не заметил автомобиль Локонцева.

Несмотря на это, Локонцев взял вину в аварии на себя, так как второй участник ДТП не имел страховку КАСКО. После инцидента Локонцев обсудил все со вторым водителем, который извинился за поведение своей сестры, проблема была решена.

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