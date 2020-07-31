Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Авария произошла на автодороге «Таврида» в Белогорском районе.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Крупное ДТП произошло с участием микроавтобуса и грузовика КАМАЗ в Крыму на автодороге «Таврида» в Белогорском районе.
Как сообщила официальный представитель МВД по республике Крым Ольга Богославская 5-tv.ru, по предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в идущий впереди него грузовик.
По предварительным данным, погибли восемь человек, десять человек пострадали, среди них — двое детей, которые были госпитализированы. По сообщению ТАСС, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу администрации Белогорского района, среди пострадавших есть беременная девушка.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка. Движение на автодороге «Таврида» из-за аварии не нарушено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Перми автомобиль влетел в группу детей на велосипедах.
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