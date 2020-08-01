Видео: панды московского зоопарка устроили веселые игрища в честь дня рождения
Диндин и Жужу исполнилось три и четыре года соответственно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Feng Zi
Панды Жуи и Диндин отметили день рождения, сообщает пресс-служба московского зоопарка. Раскачивающиеся из стороны в сторону животные с большой радостью приняли подарки и начали с ними играть, чем умилили гостей и сотрудников парка. Жуи исполнилось четыре года, а Диндин — три.
Мальчику, как и положено, досталась огромная машинка, но не простая, а бамбуковая, набитая вкусными яблоками и морковкой. А Диндин получила куклу с лакомствами. На пути к подарку ее ожидал сюрприз в виде спрятанных пандячьих деликатесов.
В конце медвежьей вечеринки новорожденных накормили арбузным тортом с ягодами и фруктами. Панды хоть и были сыты, но от такого угощения отказаться не смогли.
Добродушных мишек в московский зоопарк привезли более года назад. За это время животные полностью адаптировались и набрали по 20 килограмм.
Ранее 5-tv сообщал, что панды из московского зоопарка загрустили из-за отсутствия посетителей во время пандемии.
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