«Ждем новые заголовки»: связанный Аверин оказался в постели Жигунова
Актеры Сергей Жигунов и Максим Аверин продолжают будоражить фанатов после истории с мнимой перестрелкой на съемках сериала.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, Instaghram @zhigunov_sergey
Несколько дней назад актер Сергей Жигунов порядочно напугал поклонников, разместив на своей странице в Instagram фотографию, сделанную якобы после выстрела в него со стороны коллеги по съемкам «Горюнов» Максима Аверина. Позже он высмеял всех, кто поверил в правдивость этой истории, особенно журналистов, а теперь продолжил подогревать интерес фанатов, выложив новый снимок.
На фото Максим Аверин лежит на постели, связанный по рукам и ногам скотчем.
«Чтобы больше не стрелял по людям», — глубокомысленно подписал Сергей Жигунов.
Звезда «Гардемарины, вперед!» и «Моей прекрасной няни» сразу собрал целый букет из комментариев от подписчиков.
«Попался! Который стрелялся»;
«Поставьте его в угол»;
«Чем вы там занимаетесь?» — писали они.
Другие сразу стали предсказывать, как именно журналисты отреагируют на подобные провокационные фото, хотя в прошлый раз провокатором выступил сам Жигунов.
«Ну все! Ждите новые заголовки с сенсациями»;
«Завтра во всех газетах напишут», — шутливо предупредили они актера.
5-tv.ru ранее писал о возможном романе Сергея Жигунова с молодой девушкой.
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